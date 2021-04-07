Певицу Земфиру заподозрили в плагиате

Москва, 7 апреля. В новом альбоме популярной рок-певицы Земфиры нашли еще несколько фактов плагиата. По мнению журналистов, звезда сцены напичкала пластинку скопированным материалом.

Артистка выпустила альбом «Бордерлайн» с обложкой с перечеркнутым названием, написанным кривыми буквами. Тогда Земфиру уличили в копировании обложки волгоградского музыканта Лео Луганского, переехавшего в США. Певец разместил на своей странице в Instagram две обложки: свою и Земфиры. Пластинка музыканта Brdrlne вышла в 2019 году.

Кроме этого, Kp.ru пишет, что песня «Том» в ускоренной версии напоминает композицию группы Radiohead Paranoid Android. В треке «Пальто» звучат фортепиано и бас-гитара, их созвучие напоминает музыку Пола Маккартни. При этом сама Земфира говорила, что хотела отдать дань уважения музыканту The Beatles, сообщил 360tv.ru.

Журналист Владимир Познер высказал слова восхищения в адрес Земфиры, назвав ее выдающейся певицей своего жанра. Он сравнил артистку с бардом Владимиром Высоцким и писателем-сатириком Михаилом Жванецким.