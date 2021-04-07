Продолжительная болезнь стала причиной смерти актрисы Ольги Пашковой

Москва, 7 апреля. Актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла в возрасте 55 лет. Она длительное время боролась с болезнью.

Путь в творчество будущая актриса начала с учебы в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Окончив его в 1987 году, она устроилась в указанный выше театр. Спустя 11 лет получила почетное звание «Заслуженной артистки РФ». В 2006 году Пашкова стала народной артисткой России.

Сниматься в кино она начала с конца 80-х, но показала свой талант лишь в десяти картинах. Ее деятельность была сосредоточена на театре, где у нее на счету более 30 ролей.