Первая жертва паводка в Мордовии: утонул передвигавшийся по селу на лодке мужчина

Саранск, 7 апреля. Первой жертвой паводка в Мордовии стал житель села Пушкино Ромодановского района. Мужчина с приятелем плыли на лодке по населенному пункту.

В какой-то момент судно перевернулось и оба пассажира оказались в воде. Одному из них удалось выплыть, второму 40-летнему мужчине повезло меньше. Тело утонувшего до сих пор не найдено.

«Они были без спасательных средств. Сейчас идут работы по поиску тела погибшего», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

Как рассказала ФАН жительница села, река Инсар в этом году разлилась не на шутку — на несколько километров. Передвигаться по селу без лодки невозможно. Пешеходный мост есть, однако его ежегодно вымывает весенним паводком. Ремонт не приносит результата.

Ранее ФАН писал о ситуации с паводком в Мордовии. Вода в реке Мокша поднялась на 3 метра.