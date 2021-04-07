Суд арестовал на два месяца экс-главу Циолковского в Приамурье

Благовещенск, 7 апреля. Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, арестован Благовещенским городским судом.

Накануне Левицкий опубликовал прошлогоднее видео на своей странице в Instagram. В ролике он сообщил, что его подозревают во взяточничестве.

По словам фигуранта, речь идет о том, что якобы друг экс-главы наукограда заплатил ему за победу в аукционе на строительство снежного городка. Подозреваемый утверждает, что приятель выплачивал ему долг по расписке за кредит.

Суд заключил Сергея Левицкого под стражу сроком на два месяца, удовлетворив ходатайство Следственного комитета. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ростовскому экс-главе департамента автодорог грозит статья за злоупотребление полномочиями, сообщал ФАН.