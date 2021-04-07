Певица Анастасия Приходько прокомментировала слухи о своей беременности

Киев, 7 апреля. Украинская певица Анастасия Приходько отказалась отвечать на вопрос о возможной беременности в шоу «Маска», однако решила прокомментировать слухи в прямом эфире в Instagram.

Анастасия Приходько стала участницей украинской версии популярного шоу «Маска». Она выступала в необычном костюме стрекозы. Личность певицы звездное жюри рассекретило в минувшие выходные. Несколькими выпусками ранее судьям в качестве подсказки сообщили, что одна из участниц проекта беременна. После разоблачения они пришли к выводу, что в интересном положении находится именно Анастасия Приходько. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv) Однако на вопрос одного из членов жюри, «есть ли пилот в ракете», певица отвечать отказалась. Развеять все домыслы она решила в прямом эфире в Instagram, где поделилась своими впечатлениями от проекта. «В ракете пилот есть? Ну как видите, какая фигура. Тоненькая, истонченная вся. Ну не видите, что я не беременна! Не беременна я», — развеяла слухи певица в обращении к подписчикам.

Приходько также рассказала, что шоу «Маска» стало для нее одним из самых сложных сценических проектов. По ее словам, ей было нелегко из-за непривычно женственных номеров, с которыми ей приходилось выступать.

Второй сезон российского шоу «Маска» бьет все рекорды по популярности. Организаторы попытались в этом году продумать все детали, чтобы избежать утечки информации об участниках. Съемки проекта проходят в условиях строжайшей секретности.