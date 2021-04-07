Сын Анастасии Заворотнюк поделился воспоминаниями о подростковых годах

Москва, 7 апреля. Сын популярной певицы Анастасии Заворотнюк Майкл поделился с поклонниками редким воспоминанием о своем прошлом. Запись он разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Молодой человек опубликовал архивный снимок, сделанный, когда ему было 13 лет. Наследник звезды сериала «Моя прекрасная няня» сделал еще пару откровений. Например, юноша впервые в этом возрасте попробовал курить.

«Попробовал первую сигарету и первый раз послушал HIM Funeral of Hearts. И тут я понял, что никогда не буду прежним», — написал на снимке 20-летний сын Заворотнюк, вспоминая о подростковых годах.

Недавно сын артистки неожиданно для всех сменил фамилию, отказавшись вести аккаунт в социальной сети под фамилией матери. Теперь юноша записан как Майк Стрюков (это фамилия отца молодого человека — бизнесмена Дмитрия Стрюкова).

Майк в отличие от своей сестры Анны не комментирует ситуацию с болезнью матери. Юноша даже не дает никаких намеков на состояние онкобольной Заворотнюк. Артистка болеет уже пару лет и не выходит на связь с поклонниками. Родные знаменитости стараются хранить молчание и не высказываются о ее здоровье.