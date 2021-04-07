Грязные украинские поезда взбесили туриста из Дании

Киев, 7 апреля. Датчанин Йоханес Вамберг Андерсен возмутился состоянием украинских поездов. Мужчина признался, что его поразило количество грязи.

Свое мнение о состоянии поездов, принадлежащих «Укрзализныце» (АО «Украинская железная дорога»), мужчина выразил на странице в социальной сети Facebook. Йоханес Вамберг Андерсен отметил, что даже купил швабру, чтобы помыть окно в одном из вагонов, где обнаружил «древнюю и устойчивую грязь».

«Мыть УЗ не легко, но это ведь нужно сделать, правда?», — написал мужчина в комментарии к фотографии, на которой запечатлено, как он трет шваброй окно.

Йоханес Вамберг Андерсен купил швабру накануне поездки. Это уже не первый раз, когда датчанин моет окна в поездах. Однако раньше он предпочитал обходиться лишь влажными салфетками. Мужчина не уточнил, ездил ли он при этом на поездах «Укрзализныци» или каких-либо других.

Качество обслуживания пассажиров этой компании давно обсуждается в СМИ и социальных сетях. О том, что поездки на таком виде транспорта вряд ли можно назвать комфортными, говорят и сами украинцы. Известны случаи, когда во время такого «путешествия» пассажиров заливала вода с крыши вагона.