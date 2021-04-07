Кулеба заявил о необходимости «импульса» для переговоров по Донбассу

Киев, 7 апреля. Дополнительная энергия и «импульс» позволят быстрее прийти к эффективному решению по Донбассу. Такой позиции придерживается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев ожидает от Парижа и Берлина более активной позиции на переговорах в «нормандском формате». Министр иностранных дел Украины утверждает, что «нормандская четверка» способна стабилизировать ситуацию в Донбассе, но нужна «дополнительная энергия», чтобы «дать импульс процессу».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отдаст приказ открыть огонь в случае, если украинской армии будет грозить опасность в Донбассе. По его мнению, военные Украины «должны защищаться».