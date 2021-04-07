ФАН публикует видео с моментом убийства логиста в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 7 апреля. Убийство сотрудника логистической компании попало на видео. Ролик с места трагедии оказался в распоряжении редакции ФАН.

По данным источника, инцидент произошел на территории компании в Автозаводском районе. Логисты проводили тренировочные занятия, посвященные отражению нападения. Один из сотрудников сыграл роль безоружного нападавшего, второй демонстрировал навык защиты. Именно у него был пистолет, в результате отработки сценария произошел выстрел.

Согласно неподтвержденным данным, между логистами не было конфликта. Коллеги нормально относились друг к другу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сообщал ФАН.