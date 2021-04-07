Сергей Рябков назвал дату, когда Москва примет решение об участии в саммите по климату

Москва, 7 апреля. Власти РФ примут решение о формате участия в климатическом саммите 22—23 апреля после получения дополнительной информации от Америки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Соединенные Штаты предоставили российскому руководству определенные пояснения по саммиту.

«Мы получили от американских организаторов определенные пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению этого мероприятия. Сейчас все это обобщается, анализируется, у нас остаются еще определенные вопросы к американским коллегам», — сказал замминистра.

Пресс-служба Белого дома информировала, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату 40 мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что МИД России усомнился в ценности США для «нормандской четверки».