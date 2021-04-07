Очередные переговоры по эфиопской плотине закончились безрезультатно

Киншаса, 6 апреля. Трехсторонние переговоры между Суданом, Египтом и Эфиопией по вопросу строительства Аддис-Абебой плотины «Возрождение» на Голубом Ниле снова закончились безрезультатно.

Первоначально запланированная двухдневная встреча затянулась до 6 апреля, однако по истечению 3 дней делегации снова не смогли достичь компромисса и подписать соглашение, удовлетворяющее все заинтересованные стороны. Успехам переговоров также не смог поспособствовать президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, выступивший в качестве посредника от имени Африканского союза. Согласно заключительному коммюнике, страны не достигли никакого прогресса в разрешении конфликта.

«Эфиопия напрямую угрожает народам бассейна Нила и Судану» — заявила министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди.

Она также добавила, что своим решением Эфиопия нарушает международное право и принципы добрососедства.

Новая плотина сможет обеспечить электроэнергией всю Эфиопию, однако Судан и Египет считают ее строительство прямой угрозой своей водной безопасности.