Маляр из Вольска сбежал со свадьбы к 11-летней возлюбленной

Вольск, 7 апреля. Правоохранители Саратовской области продолжают расследовать дело 23-летнего Сергея, обвиняемого в половом сношении с несовершеннолетней.

Выяснилось, что обвиняемый неравнодушен к несовершеннолетним девушкам. В 2019 году он женился на 17-летней возлюбленной. Однако свадьба не помешала Сергею развивать отношения с пятиклассницей. Во время празднования он оставил невесту и на несколько часов сбежал к школьнице. После рождения сына молодая семья распалась.

Напомним, девочка-подросток сейчас беременна. Сергей планирует жениться на ней, чтоб избежать наказания. Для этого необходимо получить специальное разрешение. Очередное судебное заседание состоялось 5 апреля. Несовершеннолетняя отсутствовала из-за болезни, а Сергей провел процесс молча и периодически держался за сердце.

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