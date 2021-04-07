Фирсов рассказал о попытке неизвестных вскрыть квартиру покойной Легкоступовой

Москва, 7 апреля. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал шокирующие сведения: в квартиру покойной артистки пытались проникнуть неизвестные.

Фирсов продолжает жить в квартире знаменитости. Недавно жилище пытались вскрыть неизвестные люди. Их зафиксировала камера видеонаблюдения, которую установил вдовец.

«Прямо в камеру спросил: «Кто вы такие? Чего хотите?» Они ушли. Если бы не ушли, то приехал бы полицейский наряд и закрыл эту тему», — сказал Фирсов в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Он добавил, что это не были дети известной певицы. Более того, он не против, чтобы вместе с ним в квартире жили наследники звезды сцены. По закону в доме могут проживать дети Матвей и Анэтта, а также пожилая мать певицы.

«Естественно, они имеют право там жить. По закону им принадлежит треть квартиры. Но для начала они должны оплатить свою долю долгов по коммуналке, которые погасил я. Да и зачем им снова сверлить замки, когда ключи есть у моего адвоката? Достаточно только оплатить за коммуналку. Пока все оплачиваю я единолично», — пожаловался Фирсов.

Валентина Легкоступова умерла летом прошлого года на 55-м году жизни. Артистка попала в больницу с травмой головы, спасти ее врачам не удалось.