Пушилин допустил привлечение добровольцев при эскалации боев в Донбассе

Донецк, 7 апреля. Активизация боевых действий в Донбассе может стать причиной привлечения добровольцев, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Нет никакой необходимости проводить полную мобилизацию боеспособного населения на территории ДНР, заметил Пушилин. В случае нападения ВСУ к делу могут быть привлечены добровольцы. Он обратил внимание на усиление обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Пушилин указал на стягивание украинской техники к линии соприкосновения. Однако в случае полномасштабного наступления ВСУ ДНР не останется в своих текущих границах, выразил он уверенность. Силы Донецкой Народной Республики готовы продвинуться в случае дальнейшей эскалации.

Глава ДНР ранее заявил о нежелании начинать войну на территории Донбасса.