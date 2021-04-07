«Навальный встал и пошел»: Роман Носиков о причине гнева оппозиции на Марию Бутину

Сегодня у прогрессивного человечества, сплотившегося вокруг Алексея Навального и светлого образа его, нет более страшного врага, чем Мария Бутина. Что совершила эта женщина?

Она вместе с Кириллом Вышинским поехала в колонию, в которой отбывает срок Навальный, и проверила условия его содержания. Правда ли, что он находится в пыточных условиях? Правда ли, что здоровье Алексея Анатольевича трагически пошатнулось от тяжелых условий содержания и у его отнимаются ноги?

Мария сделала это потому, что получала письменные обращения на свое имя как член Общественной палаты. То есть она выполнила свои прямые обязанности.

Результаты проверки потрясающие.

Вместо хрипящего предсмертным хрипом на перенаселенном тараканами тюремном матрасе мученика Мария обнаружила чистую, светлую и опрятную казарму, посреди которой — в нарушение всякого распорядка — валялся узник режима и хамил. Потом погибающий от пыток больной с отнимающимися ногами совершил еще одно чудо — встал и пошел.

Хорошо хоть, не по воде.

На видео из колонии Алексей Анатольевич, держа руки в карманах, разгуливает по расположению, болтает с охраной и другими заключенными. Никаких уставов не соблюдает. На зоне, как выяснилось, Навальный тоже не работает. Даже прибираться вокруг его койки вынуждены другие заключенные.

Причем выяснилось это из возмущений самого Навального: осужденный мошенник пожаловался, что администрация зоны-де запрещает подобную практику.

Невозможно не оценить принципиальность Алексея в его отношении к труду. Не работал ни дня в жизни — и далее не намерен осквернять себя этим унизительным занятием для простолюдинов.

Мария, конечно, зря повысила на Алексея голос, но ее можно понять. Повышенный голос был результатом даже не гнева в ответ на ложь, а скорее сигнализацией полного и окончательного обалдения от наблюдаемой наглости.

Это состояние периодически посещает тех, кто сталкивается с Алексеем и его самооценкой. Когда человек смотрит в эти прозрачные Лешины глазенки и понимает, что теряет связь с окружающей реальностью, сомневаясь в собственном разуме.

Ну, потому что видишь ты одно, а Алексей, глядя тебе в глаза, рассказывает, что всего этого нет, а все наоборот. Нет никакого чистого и светлого теплого помещения. Есть жуткий барак с дощатым полом и разбитыми окнами, само нахождение в котором — пытка, которой его Алексея и пытают. Нет никакого здорового и румяного Алексея Анатольевича, наглого до потери пульса, а есть замученный зек с отнимающимися ногами. И спиной. И, скоро, наверное, и головой.

Увидев эту сцену, наше прогрессивное человечество зашипело по-змеиному, зарычало по-звериному и начало делать то, к чему приспособлено лучше всего столетиями социальной эволюции, — травить.

Юлия «Стрелка осциллографа» Латынина заявила, что Бутина могла бы сделать прекрасный репортаж об Освенциме, о чистой бане, в которой моют всех приезжих, и о добром начальстве.

Борец за российскую науку Сергей «Пархомбюро» Пархоменко прямо на сайте «Эха Москвы» поименовал Марию «дрессированной п…», припомнил ей некие американские приключения эскортного свойства, и злорадно напомнил, что Мария «признала себя «агентом иностранного правительства под прикрытием» (covert agent of foreign government) и отправилась там в заслуженную тюрьму».

Заслуженную. Ну-ну.

Там же, на «Эхе», некий блогер Рустам делится мнением: «наглючая девка и брехло знатное: смотрит в лицо Алексея и рассказывает, что он практически в гостинице проживает».

Странно как-то. Я вот не слышал таких утверждений. Напротив, условия содержания Алексея Мария назвала «аскетичными, но приемлемыми». А вот утверждения Навального про пыточные условия содержания как раз помню хорошо. Так что я совершенно не уверен, что к Марии, а не к Алексею следует применить терминологию «наглючая девка и брехло».

Юлии Леонидовне не хватило в твиттере рассказов про Освенцим, и уже в эфире «Эха» она обозвала Бутину «девкой» — и тоже, как Пархоменко, припомнила Марии срок, полученный ею в США.

Кавалер Алексей Венедиктов заявил, что это «была спецоперация по убеждению народа в том, что Навальный сидит нормально».

А старая фанатка Бутиной Карина Орлова пожелала Марии нового тюремного срока:

«Ну ничего, Маришка, жизнь длинная, а ты еще молодая. Посидишь в тюрьме еще, где тебе и место — на родине уже».

Очевидно, Карина никак не может подчеркнуть свое дворянское происхождение, кроме как уничижительным коверканием имен тех, кого полагает за простолюдинов. Хотя если ты не из «тех самых Орловых», то можно и не выпендриваться.

В общем, реакцию прогрессивной общественности можно описать, наверное, как ярость. И это, конечно, вполне объяснимо.

Дело в том, что когда Навального отправили отбывать реальный срок, у него появилось новое полезное свойство. Он потерял способность портить самим собой тот образ «борца» и «диссидента», который так необходим нашей прогрессивной общественности, чтобы этим мифом шатать режим и, самое главное, собирать под этот бренд инвестиции. А ведь борцы тоже хотят кушать омаров, ездить по курортам и учить детей в Стэнфорде.

Вы только посмотрите на осиротевшего без Алексея Леонида Волкова. На его печальное одухотворенное лицо, полное тревоги за будущее Родины. Посмотрели? Что тут может быть еще непонятного? Кэш маст флоу.

А чтобы кэш флоу, нужно чтобы Алексей мужественно и героически страдал в застенках. Не селфил себя в лангустах, а печально смотрел с фото — в костюме Солженицына, надписью «Щ» и номером. И писал из ГУЛАГа проникнутые философией, думами и преодолением многозначительные письма. Чтобы он как бы был, но при этом не высовывался и не мешал делать из себя носителя «духа свободы», святого старца и так далее.

То есть для этого нужно было бы забыть настоящего Навального и начать жить мифом о нем. И тут Мария делает то, что все портит. Она едет к узнику в кандалах и веригах, почти парализованному пытками, и показывает его во всей красе — все того же наглого и лживого Лешу, которого мы все так любим именно за эту дистиллированность, беспримесность. С гнусненькими интонациями и замашками Паниковского. Только на этот раз без гуся и лангуста. Руки коротки.

И месяцы работы — опять Алексею под хвост. Разумеется, Марию ненавидят.

Тут, конечно, возникает вопрос: Неужели у нашей прогрессивной общественности нет ни одного действительно достойного кандидата на роль мессии? Неужели нет никого, у кого бы глазки не бегали, ладошки не потели, ухмылочка не выдавала подноготную? Ну можно же найти какого-нибудь Буншу на замену царю!

Нет. Ничего не получится.

Кадры — не только решают все. Они также раскрывают подлинную суть проекта. Вы можете обвешаться транспарантами или иконами, переодеться в рыцарские латы и трико супергероя. Но в конце концов вас всегда выдаст неумение себя вести, происходящее из полного неуважения к людям. Хитрые глазки, которые всегда в поиске «плохо лежащего». И ворованный гусь.