Назван срок иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной». События дня. ФАН-ТВ

Глава МИД РФ также подчеркнул, что тема перспективная и эксперты будут работать над ее реализацией. От отметил, что производство вакцины уже налажено в Индии и сейчас начинается в Корее и Белоруссии.

«Конечно, мы будем готовы в силу имеющихся возможностей стараться помочь пакистанским коллегам удовлетворить их потребности, но здесь, опять же, у нас обязательства перед теми странами, которые раньше обратились к нам с этой просьбой», — сказал Лавров.

Россия постарается удовлетворить потребности Пакистана в вакцине против COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Контрольные итоговые проверки начались в более чем 80 частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает Министерство обороны РФ. Они отрабатывают задачи радиационной, химической и биологической защиты. Всего будет привлечено более 15 000 военнослужащих и около 3000 единиц техники. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах РФ начались контрольные проверки боевой готовности. В апреле запланировано провести более 4000 учений.

Отечественный видеосервис заменит Zoom в российских школах

Минпросвещения России ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идет о новой российской системе видеоконференцсвязи «Сферум», которая должна сгладить эффект от новой политики Zoom.

«Это наша отечественная система видеоконференцсвязи, поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программой обеспечение», — заявил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов призвал российские вузы отказаться от использования Zoom и как можно скорее перейти на отечественные аналоги.