Россияне увеличили свои вложения в ПИФы до 5 трлн рублей

Москва, 7 апреля. Размеры вложений в ПИФы рекордно выросли за 2020 год, на рынок пришли 2,6 млн новых инвесторов, а чистые активы увеличились на 12%, сообщает пресс-служба Банка России.

Популярность паевых инвестиционных фондов возросла на фоне падения интереса инвесторов к депозитным вкладам, которые, в силу значительного снижения ставок, перестают рассматриваться как инструмент преумножения денег. Кроме того, после сильного снижения рынков в прошлом марте возник благоприятный момент для покупок.

Все это привело к резкому росту спроса на финансовые продукты инвестиционных фондов. В течение 2020 года объем средств российских граждан, вложенных в ПИФы, вырос на 300% по сравнению с 2019-м, отмечают представители управляющих компаний.

Банк России предупреждает вкладчиков, что риски подобных инвестиций высоки, а доходность по ним не гарантируется. Кроме того, в отличие от депозитов, вложения в ПИФы нельзя застраховать. Поэтому нужно внимательно подходить к выбору управляющей компании и иметь в виду издержки при покупке паев.

Вложения до 3 млн рублей в фонды облигаций могут быть освобождены от налога, если инвестор продержит их больше трех лет, рассказывал ранее ФАН.