Жительница Австралии скончалась через несколько часов после прививки препаратом Pfizer

Вена, 7 апреля. Австралийские врачи сообщили о летальном случае после прививки от коронавируса препаратом Pfizer. Женщина скончалась через несколько часов после укола.

Инцидент случился в доме престарелых штата Квинсленд. По словам сотрудников учреждения, 82-летняя пациентка страдала от заболевания легких и других проблем со здоровьем. Врачи пока не подтвердили, что смерть женщины наступила именно из-за прививки.

Австралийские ученые провели исследования для вычисления срока «жизни» иммунитета к COVID-19. Согласно полученным данным, антитела к заболеванию у переболевших коронавирусом пациентов сохраняются не менее восьми месяцев.