Глава ДНР заявил о нежелании Донбасса начинать войну с Украиной

Донецк, 7 апреля. Донбасс не желает войны и не планирует ее начинать. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что киевские силовики готовы открыть огонь в Донбассе в случае появления угрозы для войск.

Как стало известно, Денис Пушилин также опроверг необходимость проведения общей мобилизации в ДНР. По словам главы республики, сейчас хватает военнослужащих, которые могут справиться с поставленными задачами.