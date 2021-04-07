Минцифры рассказало, как привязать COVID-сертификат к загранпаспорту РФ

Москва, 7 апреля. Электронный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса теперь может содержать сведения о загранпаспорте.

Чтобы внести в COVID-сертификат данные о заграничном паспорте, нужно указать соответствующие сведения в личном кабинете на портале «Госуслуги». Информацией об этом поделился замглавы Министерства цифрового развития РФ Олег Качанов.

На сайте также присутствует автоматическое формирование сертификатов о факте прохождения вакцинации от коронавируса на английском языке. Транслитерация проходит в автоматическом режиме в соответствии с правилами перевода МВД России.

COVID-сертификат возможно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении государственных услуг. Внимание на это обращал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.