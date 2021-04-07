ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро

Москва, 7 апреля. Центральный банк Российской Федерации установил официальные курсы европейской и американской валют на 8 апреля.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на официальном сайте регулятора. Курс доллара прибавил 1,3928 рубля и составил на четверг 77,7730 рубля.

Европейская валюта подорожала более чем на два рубля. Курс евро прибавил 2,1500 рубля и достиг отметки в 92,3321 рубля, сообщает Центробанк.

Регулятор готов поддержать предложение, подразумевающее увеличение пенсионного налогового вычета в России. В итоге у граждан может появиться возможность возвращать до 52 тысяч рублей ежегодно, рассказал журналистам зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.