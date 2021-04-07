Раскрыты подробности жуткого изнасилования жительницы Приморья ее подругой

Владивосток, 7 апреля. Следователи направили в суд уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Как стало известно ФАН, обвиняемая вместе с другом два дня избивала и насиловала кухонной скалкой свою близкую подругу.

Как ранее писал ФАН, 12 декабря 2020 года в одной из квартир, расположенных по улице Кирова в Лесозаводске Приморского края, проходила вечеринка. В ней участвовали две близкие подруги и мужчина. В ходе распития спиртных напитков 26-летняя обвиняемая решила, что знакомая украла у нее пачку сигарет. Из-за этого женщина вместе со своим товарищем два дня мучила 28-летнюю гостью.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Женщину пытали в квартире на протяжении двух суток. По словам патологоанатома, который делал вскрытие, на теле пострадавшей не было живого места.

«Хозяйка квартиры и ее друг били девушку скалкой и ногами. В это же время они засовывали женщине в анальное отверстие и гениталии кухонный предмет. Обливали ее кипятком из чайника и уксусной кислотой. Правоохранители насчитали на теле жертвы не менее 64 воздействий тупым предметом», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Все свои действия злодеи снимали на мобильный телефон. Потом они выволокли тело бедолаги на улицу. На чистую воду подозреваемых помогла вывести соседка. Она увидела, как тащат труп женщины и сообщила в полицию.

Во время следствия мужчина, участвующий в злодеяниях, умер. В отношении него прекратили уголовное дело.

Обвиняемая находится в местном следственном изоляторе. Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.