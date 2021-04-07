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Адвокат из Лондона рассказал, как отреагировал бы на выходки Соболь британский суд

Адвокат из Лондона рассказал, как отреагировал бы на выходки Соболь британский суд

Случаи так называемой «скандализации правосудия» караются судами Англии и Уэльса жесткими наказаниями в соответствии с предусмотренными законом мерами. Истории, подобные поведению осужденного блогера Алексея Навального во время судебных заседаний по делу «Ив Роше» и оскорблению ветерана, а также нежеланию Любови Соболь прекратить несанкционированную видеосъемку в суде родственников потерпевшего, в Британии происходят крайне редко.

Об этом в интервью ФАН рассказал адвокат, бывший начальник правого управления компании «ЮКОС», основатель юридической конторы в Лондоне Дмитрий Гололобов.

«Суды Англии и Уэльса последнее время довольно часто переходят на вещание процессов онлайн, как, впрочем, и на рассмотрение многих дел в онлайн-режиме. Тем не менее, право суда определять то, что происходит в зале, осталось неизменным. Уголовные санкции за неуважение к суду (contempt of court) могут составлять до двух лет тюремного заключения. Хотя они применяются в основном к нарушителям разных приказов и распоряжений суда, например, о предоставлении информации или не совершении сделок», — рассказал Гололобов.

Собеседник ФАН привел в пример бывшего владельца и председателя совета директоров казахстанского «БТА-банка» Мухтара Аблязова, которого Высокий суд Лондона приговорил к 22 месяцам лишения свободы за неуважение к суду. К двум годам заключения за 12 эпизодов неуважения к суду в 2016 году был приговорен другой бывший банкир, собственник «Межпромбанка» Сергей Пугачев.

«Случаи «скандализации правосудия» — это устойчивый термин — в зале суда достаточно редки. Но известны прецеденты, когда за ненадлежащее поведение отдельные лица получали 10-15 суток заключения прямо «на месте». Российский суд располагает, по сути, не меньшими возможностями, просто он их неохотно и нерегулярно применяет. Американские суды, для сравнения, обладают просто потрясающими «дисциплинирующими» правами, которые применяют очень охотно», — пояснил юрист.

При этом Дмитрий Гололобов отметил, что российский Уголовный кодекс не нуждается в ужесточении наказания за неуважение к суду.

«Суды должны более регулярно применять то, что имеют, формируя соответствующую практику. Когда всем станет ясно, что шутки кончились, никакого ужесточения законодательства не понадобится», — резюмировал адвокат.

Ранее сотрудница «ФБК» (признан иностранным агентом) Любовь Соболь на заседании суда по делу о проникновении в чужое жилище отказалась выключать видеокамеру, направленную в сторону родственников потерпевшего. Неоднократные предупреждения судьи и приставов участница процесса Соболь игнорировала, пока не была удалена с заседания.

Еще раньше неуважительным отношением к судье и участникам процесса во время заседаний по делу «Ив Роше», а также по обвинению в оскорблении ветерана Игната Артеменко отметился Алексей Навальный. В том числе он сравнил судебное заседание с «допросом в фашистской комендатуре» и попросил обращаться к судье не «ваша честь, а оберштурмбаннфюрер». Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил такое поведение тем, что после всех совершенных преступлений возможные санкции за неуважение к суду кажутся подобным персонажам пустяком.

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