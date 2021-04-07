Адвокат из Лондона рассказал, как отреагировал бы на выходки Соболь британский суд

Случаи так называемой «скандализации правосудия» караются судами Англии и Уэльса жесткими наказаниями в соответствии с предусмотренными законом мерами. Истории, подобные поведению осужденного блогера Алексея Навального во время судебных заседаний по делу «Ив Роше» и оскорблению ветерана, а также нежеланию Любови Соболь прекратить несанкционированную видеосъемку в суде родственников потерпевшего, в Британии происходят крайне редко.

Об этом в интервью ФАН рассказал адвокат, бывший начальник правого управления компании «ЮКОС», основатель юридической конторы в Лондоне Дмитрий Гололобов.

«Суды Англии и Уэльса последнее время довольно часто переходят на вещание процессов онлайн, как, впрочем, и на рассмотрение многих дел в онлайн-режиме. Тем не менее, право суда определять то, что происходит в зале, осталось неизменным. Уголовные санкции за неуважение к суду (contempt of court) могут составлять до двух лет тюремного заключения. Хотя они применяются в основном к нарушителям разных приказов и распоряжений суда, например, о предоставлении информации или не совершении сделок», — рассказал Гололобов.

Собеседник ФАН привел в пример бывшего владельца и председателя совета директоров казахстанского «БТА-банка» Мухтара Аблязова, которого Высокий суд Лондона приговорил к 22 месяцам лишения свободы за неуважение к суду. К двум годам заключения за 12 эпизодов неуважения к суду в 2016 году был приговорен другой бывший банкир, собственник «Межпромбанка» Сергей Пугачев.

«Случаи «скандализации правосудия» — это устойчивый термин — в зале суда достаточно редки. Но известны прецеденты, когда за ненадлежащее поведение отдельные лица получали 10-15 суток заключения прямо «на месте». Российский суд располагает, по сути, не меньшими возможностями, просто он их неохотно и нерегулярно применяет. Американские суды, для сравнения, обладают просто потрясающими «дисциплинирующими» правами, которые применяют очень охотно», — пояснил юрист.

При этом Дмитрий Гололобов отметил, что российский Уголовный кодекс не нуждается в ужесточении наказания за неуважение к суду.

«Суды должны более регулярно применять то, что имеют, формируя соответствующую практику. Когда всем станет ясно, что шутки кончились, никакого ужесточения законодательства не понадобится», — резюмировал адвокат.

Ранее сотрудница «ФБК» (признан иностранным агентом) Любовь Соболь на заседании суда по делу о проникновении в чужое жилище отказалась выключать видеокамеру, направленную в сторону родственников потерпевшего. Неоднократные предупреждения судьи и приставов участница процесса Соболь игнорировала, пока не была удалена с заседания.

Еще раньше неуважительным отношением к судье и участникам процесса во время заседаний по делу «Ив Роше», а также по обвинению в оскорблении ветерана Игната Артеменко отметился Алексей Навальный. В том числе он сравнил судебное заседание с «допросом в фашистской комендатуре» и попросил обращаться к судье не «ваша честь, а оберштурмбаннфюрер». Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил такое поведение тем, что после всех совершенных преступлений возможные санкции за неуважение к суду кажутся подобным персонажам пустяком.