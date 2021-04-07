Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой финалисток за корону

Коломбо, 7 апреля. Конкурс «Миссис Шри-Ланка» завершился потасовкой во время награждения финалисток. Настоящая победительница заявила, что ей испортили прическу и исцарапали голову.

Главный титул завоевала Пушпика Де Сильва, однако счастливая улыбка исчезла с лица девушки уже через несколько мгновений. После того как финалистке надели заветную корону, из-за кулис выбежала разъяренная победительница 2019 года Каролина Джури. Она сорвала массивный головной убор и заявила, что Де Сильва не может претендовать на титул, потому что разведена.

«Существует правило, запрещающее женщинам, которые уже были замужем и разведены, участвовать в конкурсе. Поэтому я принимаю меры, чтобы корона отошла на второе место», — объявила Джури со сцены.

(1) Mrs. Sri Lanka 2021 held at the Nelum Pokuna Theatre earlier today, ended a short while ago in a brawl.



Contestant number 20, Mrs. Pushpika De Silva was announced as the Winner and was crowned by Mrs. Shiranthi Rajapaksa, Mrs. Rosy Senanayake and Chandimal Jayasinghe. pic.twitter.com/ttsxxJRVpz — DailyMirror (@Dailymirror_SL) April 4, 2021

Позже выяснилось, что весь финал конкурса был одной сплошной ошибкой. Организаторы проверили поступившую в последний момент информацию, и она оказалась ложной. Финалистка действительно больше не состоит в отношениях с мужем, однако развод официально не оформлен, сообщает «МИР24».

Они вернули титул Пушпике Де Сильве и принесли извинения. Сама девушка рассказала журналистам, что пока у нее отбирали корону, то успели изрядно исцарапать ей голову.

Недавно организаторы конкурса «Мисс Панама» сообщили, что с 2021 года участницами могут стать и трансгендерные женщины. Победительница будет представлять страну на «Мисс Вселенной».