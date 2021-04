Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой финалисток за корону

Коломбо, 7 апреля. Конкурс «Миссис Шри-Ланка» завершился потасовкой во время награждения финалисток. Настоящая победительница заявила, что ей испортили прическу и исцарапали голову.

Главный титул завоевала Пушпика Де Сильва, однако счастливая улыбка исчезла с лица девушки уже через несколько мгновений. После того как финалистке надели заветную корону, из-за кулис выбежала разъяренная победительница 2019 года Каролина Джури. Она сорвала массивный головной убор и заявила, что Де Сильва не может претендовать на титул, потому что разведена.

(1) Mrs. Sri Lanka 2021 held at the Nelum Pokuna Theatre earlier today, ended a short while ago in a brawl.



Contestant number 20, Mrs. Pushpika De Silva was announced as the Winner and was crowned by Mrs. Shiranthi Rajapaksa, Mrs. Rosy Senanayake and Chandimal Jayasinghe. pic.twitter.com/ttsxxJRVpz