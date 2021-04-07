Алина Загитова допустила возобновление спортивной карьеры

Москва, 7 апреля. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова ответила на вопрос о возвращении в спорт в предстоящем сезоне.

Победительница первенств Европы и мира в одиночном катании Алина Загитова накануне выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в ДС «Мегаспорт». Она представила новый номер «Внутренний свет», который поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. После выступления журналисты спросили у Загитовой, будет ли она показывать программу широкой публике на соревнованиях в олимпийском сезоне 2021/22.

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это все-таки показательный номер», — отметила 18-летняя фигуристка.

О приостановке спортивной карьеры Загитова объявила в декабре 2019 года. Она является первой в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.