Личный фотограф Пугачевой восхитился видом отца Филиппа Киркорова

Москва, 7 апреля. Личный фотограф популярной певицы Аллы Пугачевой Роман Родин показал свежее фото отца Филиппа Киркорова Бедроса вместе с внуками. Кадр был сделан во время фестиваля «Жара».

На размещенном в социальной сети Instagram снимке Киркоров-старший позирует вместе с горячо любимыми внуками Мартином и Аллой-Викторией. Дети окружили дедушку с двух сторон и довольные позируют на камеру.

Родин был в восторге от внешнего вида музыканта. Артисту 88 лет, но и прекрасно выглядит.

«Приятно видеть Бедроса в здравии», — оценил Родин отца короля эстрады.

В комментариях под снимком Бедросу Киркорову пожелали крепкого здоровья и отметили, что певец «классно» выглядит.

Личный фотограф Примадонны часто делится с поклонниками архивными снимками звезд отечественного шоу-бизнеса. Интернет-пользователи всегда с нетерпением ждут новых кадров, которые достает из своей «шкатулки» Родин. Не так давно он показал редкий снимок со съемок популярного сериала «Сваты». На кадре в зимних нарядах позируют Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая и Сергей Лазарев.