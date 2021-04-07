Представители Минобороны России и Белоруссии обсуждают вопросы контроля над вооружениями

Минск, 7 апреля. Совместная консультативная группа МО России и Белоруссии обсуждает вопросы по контролю над вооружениями, сообщили в пресс-службе белорусского военного ведомства.

Делегации оборонных ведомств двух стран проводят 59-е заседание совместной консультативной группы, оно проходит в Минске. На экспертном уровне планируется обсудить контроль за вооружениями и выделить конкретные шаги по преодолению проблем.

Также будут подняты вопросы региональной безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества в военном плане между Россией и Белоруссией. Российскую сторону возглавляет начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, белорусскую — начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества минобороны Александр Венгура.

Совместные военные учения России и Белоруссии ранее вызвали тревогу на Украине.