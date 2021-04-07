Леонков: у NI не хватит пальцев сосчитать российское оружие против Украины

Москва, 7 апреля. Американские аналитики ошиблись в подсчете видов российского вооружения, при помощи которых ВС РФ сокрушит ВСУ в случае войны, заявил военный эксперт Алексей Ленков.

Россия имеет пять видов оружия, которое будет использовано войсками страны для победы над украинской армией в случае вооруженного конфликта между двумя государствами, ранее отметил в своей статье для The National Interest аналитик из США Марк Эпископос. Он решил рассмотреть этот вопрос на фоне нарастания напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Командование ВС РФ применит против ВСУ зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», истребители Су-35С, бронемашины БМП-3М, танки Т-90М и артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», чтобы одержать верх над украинскими войсками, уверен Эпископос. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в своем Telegram-канале подчеркнул, что авторы NI постоянно путаются в подсчете видов российского оружия, которым Москва будет «пугать» весь мир, в том числе и Украину. По его мнению, редакция зарубежного издания использует для своих расчетов руки журналистов, ввиду чего количество этих видов от статьи к статье меняется, колеблясь между пятью и десятью. По мнению эксперта, у России есть лишь две составляющие для победы над любым врагом — армия и флот, а самого оружия в разы больше.

«Исчислять виды вооружения, которыми они (ВС РФ. — Прим. ред.) будут крошить агрессоров, пальцев не хватит», — констатировал Леонков.

Ранее Леонков прокомментировал ситуацию на юго-востоке Украины, раскрыв главную цель Киева в вооруженном конфликте в Донбассе.