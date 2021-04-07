Ирак расширяет возможности нефтедобычи

Багдад, 7 апреля. Иракская буровая компания (IDC) планирует пробурить 177 новых скважин на нефтяных месторождениях в провинциях Басра, Майсан и Насирия на юге Ирака. IDC приняла такое решение после переговоров с иностранными и национальными нефтяными компаниями, сообщил министр нефти Ирака.

Компания начнет бурить 20 новых скважин на нефтяном месторождении Насирия в рамках совместного с Central Oil Company долгосрочного проекта, по словам генерального директора IDC Басема Абдул-Карима. Кроме того, после относительного снижения активности из-за пандемии коронавируса IDC возобновила переговоры с работающими в Ираке иностранными нефтяными компаниями. Переговоры проходят в рамках подготовки к подписанию отложенных контрактов, направленных на расширение нефтяных возможностей Ирака. Эти проекты включают бурение 37 скважин на нефтяном месторождении Зубайр для итальянской компании Eni — главного оператора месторождения в провинции Басра. Также Ирак подписал первое соглашение с малайзийской компанией Petronas о бурении 28 скважин на месторождении Аль-Гарраф к северу от города Насирия.

Иракская буровая компания планирует в скором времени заключить контракт с администрацией гигантского нефтяного месторождения Маджнун на бурение 43 нефтяных скважин для национальной компании Basra Oil Company (BOC). В настоящее время буровая компания готовит к подписанию контракт с Central Oil Company на бурение 27 нефтяных скважин в месторождении Восточный Багдад и 22 нефтяные скважины на месторождении Базаркан, а также подготовку к бурению еще 150 скважин в провинции Майсан.

IDC планирует также заключить контракт с базирующейся в Киркуке компанией North Oil Company на эксплуатацию буровых вышек и восстановление ряда нефтяных скважин, и начать переговоры с транснациональной компанией BP — основным оператором месторождения Южная Румайла на западе провинции Басра — для достижения аналогичных соглашений.

Будучи одним из ведущих нефтяных государств и вторым в мире по доказанными запасами нефти, Ирак стремится развивать свои возможности по добыче сырой нефти в рамках различных многообещающих планов. Кроме того, несмотря на нестабильность политической и экономической ситуации в стране, в марте 2021 года экспорт иракской нефти увеличился на 8,4 миллиона баррелей в сравнении с предыдущим месяцем, согласно статистическим данным Министерства нефти.