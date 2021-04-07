В МЧС рассказали, что грозит нарушителям пожарной безопасности в Курской области

Курск, 7 апреля. С наступлением весны начался период сжигания сухой травы и мусора. Количество возгораний стало почти рекордным — огнеборцы за минувшие сутки выезжали по тревоге более 100 раз. В беседе с ФАН генерал-майор внутренней службы и начальник главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев рассказал, что может грозить нарушителям, которые не соблюдают правила безопасности в пожароопасный сезон.

По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч.1 указанной статьи административный штраф можно составлять на граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

«В отдельных случаях предусмотрено предупреждение. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусматривают значительное увеличение штрафов. Административная ответственность может увеличиваться в зависимости от тяжести последствий, к которым привели нарушения требований пожарной безопасности», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

В случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, отметил Иван Лунев, также есть уголовная ответственность. В соответствии с пунктом 13 приказа МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» каждый случай горения сухой травы является пожаром.

«За весенне-летний пожароопасный период 2020 года количество палов сухой травы колебалось от единичных случаев, до 120-130 происшествий в сутки, всего зарегистрировано 3269 случаев», — добавил начальник главного управления МЧС России по Курской области.

По его словам, сжигать мусор, сухую траву, порубочные остатки, готовить пищу на мангалах не запрещено, при этом необходимо соблюдать ряд требований, предусмотренных правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479. Основными из них являются:

— при организации открытого горения следует соблюдать расстояния от участка сжигания до ближайших зданий (сооружений) 50 м, до хвойного леса 100 м;

— территория вокруг места сжигания должна быть очищена надлежащим образом;

— указанные расстояния и зону очистки допускается уменьшать при использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

— при приготовлении пищи на мангалах их следует размещать не ближе 5 м до зданий (сооружений), а зона вокруг них следует очистить в радиусе 2 метров.

Однако имеется ряд основных ограничений в проведении указанных мероприятий. Так использование открытого огня запрещается на торфяных почвах, при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима, при поступившей информации о сильном порывистом ветре и под кронами деревьев хвойных пород.

«Работа по профилактике нарушений требований пожарной безопасности при сжигании мусора и сухой растительности на территории Курской области находится на постоянном контроле Главного управления», — заключил Иван Лунев.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области некоторые владельцы легких лодок без госрегистрации смогут освободиться от налогов. Для этого им необходимо обратиться в центр ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области по адресу: г. Курск, ул. Можаевская, 9, кабинет 201.