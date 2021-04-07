Муфтий Москвы не нашел слов для оценки «голой» фотосессии в Дубае

Москва, 7 апреля. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов осудил моделей и организаторов откровенной фотосессии в Дубае, а также прокомментировал меру наказания, выбранную местными властями.

По словам московского муфтия, обнаженная фотосессия на балконе гостиницы в Дубае — довольно неприятный инцидент, даже если не принимать во внимание тот факт, что она была сделана в мусульманской стране.

«Любой здравомыслящий человек, независимо от его религии и взглядов, воспринимает данный поступок как постыдный, — подчеркнул собеседник ФАН. — Есть вещи, которые на публику в открытом доступе делать никак нельзя. Это аморально, как минимум, неэтично и некрасиво. Видимо, какие-либо принципы у людей стерлись».

Муфтий добавил, что с точки зрения ислама поступок совершенно недопустим и неприемлем.

«Я даже не знаю, какими словами можно охарактеризовать данный поступок», — выразил недоумение Аляутдинов.

Муфтий Москвы также высказался по поводу принятого решения дубайских властей — депортировать всех причастных к фотосессии.

«Местные власти вынесли вердикт с учетом своих законов и порядков, — сообщил муфтий. — Люди, совершившие данный проступок, — не местные жители. Они туристы. Может быть, их не оповестили о нормах поведения в этой стране».

В заключение Ильдар Аляутдинов отметил, что участников фотосессии совершенно нельзя было оставить без наказания.

«Если оставить это безнаказанным, то мы оставляем возможность еще похлеще что-то вытворить — и выдать это в общественный доступ», — подчеркнул московский муфтий.

Напомним, что откровенная фотосессия в Дубае обернулась общественным скандалом. В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и снимки, сделанные на балконе популярной гостиницы города — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в тот же день моделей задержали правоохранительные органы. Подобное поведение в арабской стране является серьезным преступлением.

Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Однако позже стало известно, что россиянок среди задержанных нет.

Фотомоделям грозило до шести месяцев тюремного заключения или крупный штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии. Однако прокуратура Дубая выбрала иную меру наказания — все причастные к скандальной фотосессии будут депортированы из страны.