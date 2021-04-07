Север Сирии заполонили дешевые наркотики

Дамаск, 6 апреля. Злоупотребление алкоголем и наркотиками среди сирийской молодежи становится все более распространенным явлением, об этом сообщил сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека SOHR. Случаи передозировки наркотическими веществами и алкоголизм в большом количестве зафиксированы в северных регионах Сирии, находящихся под контролем запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

Постоянные теракты и стычки между группировками, тяжелая экономическая ситуация, и неопределенность не могли не оставить своего следа на ментальном состоянии молодежи, что проявляется в распространении употребления наркотических веществ и алкоголя, далеко не самого лучшего качества.

SOHR опубликовал интервью бывшего члена одной из группировок, излечившегося от наркотической зависимости. Он заявил, что среди его окружения зачастую можно было увидеть «галлюциногенные таблетки», психотропные опиоидные анальгетики и другие вещества, отметив, что наркотические препараты продаются открыто и в больших количествах.

1 Организация запрещена на территории РФ.