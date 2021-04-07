Европа предложила Эрдогану шесть миллиардов евро, чтобы остановить поток мигрантов

Анкара, 7 апреля. Представители ЕС вынуждены выплатить обещанную Турции сумму на поддержку иммигрантов, чтобы спасти континент от наплыва нелегалов, сообщает The Times.

В ходе визита в Анкару глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен и председатель Евросовета Шарль Мишель обсудили условия, на которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на снижение притока нелегальных мигрантов в Европу. The Times пишет, что европейские политики провели «открытый и честный» диалог, в ходе которого турецкий лидер обозначил главный вопрос миграционного кризиса в Европе — деньги.

Еще в 2016 году ЕС пообещал Эрдогану выплатить 6 миллиардов евро в качестве финансовой помощи, однако, как настаивает турецкая сторона, до нее дошло чуть больше половины от обещанной суммы. Официальный Брюссель отрицает эти заявления и уверяет, что выплатил деньги целевым организациям ООН, однако правительство Эрдогана настаивает на своем и требует немедленного перечисления долга на счета компетентных турецких министерств.

Как только стало понятно, что Европа под предлогом «защиты прав человека» и «озабоченности политической ситуацией» в стране перестала выполнять свою сторону сделки, Эрдоган предоставил мигрантам легальное основание остаться в Европе надолго. Теперь мигранты пересекают морскую границу между Грецией и Турцией и, оказавшись на территории государства, тут же подают заявление на предоставление убежища. Миграционные органы рассматривают такие заявки годами, а нелегалы все это время находятся на государственном довольствии.

Единственный путь вновь стабилизировать ситуацию в Европе, признают британские газетчики, — принять условия Эрдогана по безвизовому режиму и выплатить оставшуюся сумму из обещанных 6 миллиардов евро. Ранее мировая пресса внимательно освещала встречу лидеров Европы и Малой Азии. Журналисты заметили, что в кабинете, в котором политики прошли обязательную для таких мероприятий фотосессию, не хватало стульев.