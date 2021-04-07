Демократические власти Аризоны скрывают итоги президентских выборов

Финикс, 7 апреля. Нанятые для проверки итогов президентских выборов в Аризоне аудиторы столкнулись с угрозами и давлением со стороны неизвестных, сообщают СМИ.

Представители Республиканской партии в штате Аризона добились решения провести пересчет голосов в округе Марикопа, пишет Gateway Pundit. У прессы есть основания полагать, что власти штата скрывают итоги президентских выборов из-за связанных с подсчетом голосов махинаций. Как только стали известны названия ответственных за процедуру пересчета голосов компаний и имена аудиторов, с ними тут же связались демократические «доброжелатели».

«Надеемся, вы понимаете, что ваши действия — вне зависимости от ваших намерений — неконституционны, нацелены на запугивание избирателей и влекут за собой наказание, в том числе и уголовное», — говорится в письмах, которые получили неправительственная организация Protect Democracy и три аудиторские компании.

Американские журналисты отмечают, что представители демократической части общества в Аризоне делают все, чтобы не допустить или саботировать пересчет голосов. Когда речь впервые зашла о возможном пересчете голосов, местные власти в Марикопе согласились его провести при условии, что этим будут заниматься нанятые ими же юристы. Оказалось, что нанятая демократическими властями аудиторская компания не имела необходимой для подобной работы сертификации, а сами работники недостаточно квалифицированы. Когда махинация вскрылась, власти попытались уничтожить избирательные бюллетени — местные жители вовремя обнаружили мешки с резаной бумагой. В конце концов, представители республиканской партии добились разрешения на проведение независимого аудита квалифицированными специалистами из других штатов.

Округ Марикопа вызывает особый интерес с точки зрения потенциальный махинаций на президентских выборах 2020 года, потому что уже 72 года местные жители традиционно голосуют за кандидата от республиканской партии. В прошлом году по неизвестной причине в Марикопе победил кандидат от Демократической партии и действующий президент США Джо Байден. Экс-президент США и конкурент Байдена на выборах Дональд Трамп попытался опротестовать итоги выборов, однако его запросы в суды штатов и Верховный суд страны были отклонены.

Экс-президент США Дональд Трамп и его сторонники подвергаются серьезному давлению со стороны захвативших Белый дом демократов. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как школьную учительную из Нью-Джерси Сьюзан Парсонс уволили за то, что она отказалась ретушировать на фотографии учеников футболки с поддерживающими Трампа лозунгами.