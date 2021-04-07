Экономист раскрыл способы инвестировать в первый раз

В период пандемии наблюдаются изменения в сбережениях и инвестициях, на фондовых рынках все больше желающих заработать на ценных бумагах. Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, рассказал, куда лучше вложить деньги в 2021 году, если нет опыта инвестирования, как морально подготовиться к возможным рискам и возможно ли новичку их избежать.

Вложения в мелкий и средний бизнес перестали давать былую доходность ввиду локдауна и падения выручки, заявил Дмитрий Десятниченко.

Инвестиции в традиционные банковские продукты также стали менее выгодными ввиду планомерного снижения ключевой ставки ЦБ и ставок в коммерческих банках в течение всего 2020 года, отметил он.

«В связи с этим вопрос выбора инструментов сбережений стал более остро и принципиально. Очень важно изначально определиться с тем, какую цель вы преследуете в первую очередь: сохранить сбережения или приумножить. Часто рядовой обыватель хочет и то, и другое, но следует понимать, что это взаимоисключающие стратегии», — обратил внимание специалист.

Экономист подчеркнул: если в приоритете задача сохранить деньги, следует выбрать максимально консервативные варианты с минимальными рисками, где возможный доход от вложения вторичен и даже факультативен.

«Если в приоритете доходность, то необходимо определить, во-первых, максимальный уровень риска, на который вы готовы идти. Проще всего это сделать, четно ответив себе на вопрос, какую долю от вложений вы потенциально готовы потерять. Во-вторых, определить, каков временной горизонт ваших инвестиционных вложений, ориентируясь на который вы будете подбирать инструменты и фиксировать прибыль», — пояснил Десятниченко.

Эксперт обратил внимание, что доходность на рынке — это всегда плата инвестора за готовность брать на себя и нести риски. Поэтому стоит инвестировать только в те активы и инструменты, риски которых вам понятны. Чем больше риск, тем больше должна быть ваша моральная готовность понести потери, отмечает специалист.

«Не разбираетесь в финансовых рынках — не вкладывайте все средства в его институты и инструменты, даже если все вокруг это начали делать, — уверяет Десятниченко. — Помните: вы, вероятнее всего, проиграете так называемому квалифицированному инвестору, ваши потери станут его доходом. Хотя элемент везения и внутреннего чутья никто не отменял, но чаще это работает на относительно коротких позициях».

Новичку может повезти в краткосрочной перспективе, подчеркивает экономист. При забеге на длинные дистанции и при высоких ставках он не сможет конкурировать с профессионалами.

«Представьте, что в сферу, где вы сейчас работаете как профессионал и год от года успешно зарабатываете основной доход, пришел новичок-энтузиаст, стажер, который всерьез собирается на равных с вами работать и зарабатывать. Он искреннее убежден, что у него все получится не хуже, чем у вас, и уже с первого дня. Такое бывает, но редко. Так вот, этот новичок — вы на финансовом рынке», — поделился мнением собеседник агентства.

В завершение экономист озвучил такую закономерность: иногда не потратиться — равно заработать, удержаться от рискового вложения — равно сберечь капитал от потерь или неявно заработать.