Глава Минцифры РФ рассказал о принятии второго пакета мер поддержки сферы IT

Москва, 7 апреля. Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев рассказал об утверждении кабмином второго пакета поддержки IT-отрасли.

Правительство приняло второй пакет мер поддержки отечественной сферы IT. Об этом стало известно из заявления министра в беседе с журналистами.

«Подписан в понедельник второй пакет мер председателем правительства», — цитируют Шадаева СМИ.

Он затрагивает почти все ранее обсуждаемые меры поддержки отрасли, причем часть из них вошла в пакет с более жесткими формулировками, уточняет министр. Среди этих мер есть в том числе «цифровой налог» для иностранных интернет-ресурсов и льготы для отечественных коммерческих ЦОД.

Вакансия разработчика java оказалась самой высокооплачиваемой «удаленкой» в России. Об этом стало известно из исследования аналитиков сервиса «Работа.ру».

Технический директор САТЕЛ Евгений Мосин ранее заявил изданию «ФедералПресс», что передовиком цифровизации в России можно назвать налоговую службу, но больше всего изменилась сфера госуслуг.