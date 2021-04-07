Над побережьем Финского залива показалась «Утренняя глория». ФАН-ТВ

Необычное природное явление заметили над побережьем Финского залива. Над водой закрутились еще одни волны — из облаков. Небесную «трубу» заснял с помощью квадрокоптера местный фотограф.

Мужчина рассказал в своем Instagram, что рассчитывал всего лишь получить красивые кадры заката, но ему удалось случайно поймать на видео тучи, которые будто бы свертываются в спираль над заливом.

Такое природное явление не редко в местах повышенной влажности и высокого давления. Его называют «Утренняя Глория», чаще всего его можно увидеть у северных берегов Австралии.