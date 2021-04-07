Нижегородские следователи возбудили дело об убийстве логиста в ходе перестрелки

Нижний Новгород, 7 апреля. Полиция выясняет обстоятельства убийства работника логистической компании. Главным подозреваемым является его коллега.

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту происшествия на одном из предприятий в Автозаводском районе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По первоначальным данным, один из сотрудников логистической компании Brinks застрелил другого во время инструктажа.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела, производят допрос свидетелей и изымают необходимую документацию. На месте происшествия работают следователи.

Напомним, что стрельбу предварял конфликт между двумя мужчинами, сообщал ФАН.