Бразилия обновила рекорд по смертности от COVID-19: за сутки погибли 4,2 тыс. человек

Бразилиа, 7 апреля. За минувшие сутки в Бразилии от COVID-19 скончались более 4,2 тыс. человек, это рекордное значение с начала пандемии. Всего в стране от последствий заражения коронавирусом умерли 336,9 тыс. человек по данным Минздрава..

Internacional | #Brasil registró 4.195 muertes asociadas al #COVID19 en las últimas 24 horas, siendo el nuevo máximo diario del país, según informaron este #6Abr fuentes oficiales. https://t.co/4oq8DSvsZU — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 6, 2021

Больше всего в результате пандемии пострадали юго-восточные штаты Бразилии: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс, где в общей сложности зарегистрировано 133,8 тыс. смертей. За ними следует северо-восточная часть страны: Акко, Амапа, Амазонас — 65,3 тысяч, на третьем месте — южные Парана, Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул с 43 тыс. смертей.

В прошлый раз рекордное значение по суточной смертности было зарегистрировано 31 марта, когда за день скончались 3,8 тыс. человек.

В Бразилии очень медленно продвигается вакцинация. На сегодняшний день только 9,5 млн человек получили первую дозу препарата, что составляет лишь 3,4% от всего населения.

#INFOGRAFÍA Número de dosis administradas y porcentaje de la población vacunada contra el coronavirus en Latinoamérica, al 3 de marzo #AFP pic.twitter.com/8aiGnmFzEl — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 3, 2021

В начале апреля бразильский нейрофизиолог Мигель Николелис заявил, что страна приближается к «точке невозврата» на фоне коллапса системы здравоохранения. По его мнению, государству могут потребоваться годы для восстановления после пандемии.

На фоне рекордной смертности власти страны разрешили раскапывать старые могилы, для того чтобы освободить места для умерших из-за COVID-19. Перезахоронение началось на кладбище Вила-Нова-Кашуэйринья на севере Сан-Паулу. Работники выкапывают останки тел, раскладывают по мешкам и вывозят в другие места.

En São Paulo exhuman tumbas antiguas para hacer espacio a entierros de fallecidos por covid-19 https://t.co/rfOPaxM1IN — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) April 1, 2021

В настоящее время многие штаты Бразилии переживают коллапс системы здравоохранения из-за стремительного распространения заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в стране регистрируется более 90 тыс. случаев заражения, в больницах не хватает аппаратов ИВЛ и кислорода. Бразилия является лидером по количеству зараженных в Латинской Америке и находится на втором месте в мире после США. Столь печальная статистика объясняется тем, что президент страны Жаир Болсонару долгое время отрицал опасность пандемии, называл ее «обычным гриппом» и не вводил локдаун.