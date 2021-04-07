Порывы ветра помешали лайнеру S7 с первого раза приземлиться в Сочи

Сочи, 7 апреля. Очевидец заснял на видео попытку пилота самолета S7 совершить посадку в сочинском аэропорту. С первого раза посадить лайнер не удалось.

По предварительным данным, приземлению могли помешать сильные порывы бокового ветра. Лайнер с выпущенными шасси уже готовился совершить посадку, однако траектория подлета к полосе оказалась небезопасной. Самолет «залетел» немного сбоку. Командир борта решил не рисковать и пошел на второй круг.

Новая попытка оказалась удачной, лайнер благополучно сел, сообщил источник ФАН.