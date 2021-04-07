Турецкий политик посоветовал Зеленскому не конфликтовать с Москвой

Стамбул, 7 апреля. Глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно отношений с Россией.

Украинскому лидеру, по словам Дженгиза, стоит обратить внимание на опыт ближневосточных стран, неоднократно обманываемых Западом. В качестве примеров он привел бывшего ливийского президента Муаммара Каддафи и главу Ирака Саддама Хусейна. Речь зашла и о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Турецкий политик отметил, что указанные лица доверяли западным государственным деятелям, но были обмануты.

«Мы знаем, чем закончилась их судьба. И недавно Пашинян, доверяя Западу, начал войну с Азербайджаном. Мы видели, чем закончилось это для него, никакой Запад не пришел на помощь. Он скоро уйдет», — уверен спикер.

Политический деятель сказал, что Зеленскому не следует идти на конфронтацию с российской стороной. Такие шаги могут привести к потере влияния Соединенных Штатов и к кардинальным переменам во внутренней политике Украины.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин приводил ретроспективу отношений между Турцией и Россией.