Сестра Жанны Фриске показала архивное видео с сыном певицы Платоном

Москва, 7 апреля. Сестра покойной певицы Жанны Фриске — Наталья, трогательно обратилась к сыну артистки Платону в Instagram. Она поздравила мальчика с днем рождения и показала архивные кадры с ним.

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева 7 апреля исполнилось восемь лет. Родственники певицы вот уже несколько лет находятся в конфликте с ее бывшим избранником. По словам сестры артистки, Шепелев всячески препятствует их общению с ребенком. Семья Жанны Фриске даже не смогла лично поздравить Платона с днем рождения.

Наталья Фриске в своем Instagram-аккаунте пожелала наследнику певицы достичь высот во всех начинаниях. Он отметила, что мальчик с возрастом начинает сильно походить на именитую маму, а кроме того, он унаследовал ее талант. Когда Платон был маленьким, то устраивал концерты для матери с барабанами, поделилась воспоминаниями сестра певицы.

«Желаю тебе, чтобы тебя окружали только верные друзья. А мы будем ждать, когда ты подрастешь, ты все поймешь, и придешь к нам. Знай, мы тебя любим и всегда помним о тебе. С твоим праздником, наш маленький принц», — обратилась к племяннику Наталья Фриске.

Отец Жанны Фриске не теряет надежду в ближайшее время повидаться с единственным внуком, ради которого он готов на все. По словам Владимира Фриске, он пытался делать Платону подарки в свое время, но они, к его сожалению, не доходили до мальчика.

Сам Дмитрий Шепелев тоже оставил в Instagram поздравление сыну, которое сопроводил архивным фото с наследником. Телеведущий предался ностальгии и вспомнил о своей первой реакции после рождения Платона.