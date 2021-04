Обсуждение госбюджета и визит европейских премьеров — что произошло в Ливии 6 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 6 апреля 2021 года.

Премьер-министр Италии Марио Драги приехал в Ливию с рабочим визитом. Он встретился с главой переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой.

Стороны рассмотрели развитие сотрудничества и решение региональных проблем. Так, одной из тем беседы стала борьба с нелегальной миграцией.

Драги и Дабиба также обсудили ливийские инвестиции в Италии, возобновление авиасообщения между странами и активизацию таможенного соглашения. Европейский премьер подчеркнул, что для реализации всех проектов необходимо соблюдать режим постоянного прекращения огня в регионе.

В этот день Дабиба встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Политики переговорили о разрешении конфликта в Восточном Средиземноморье. Глава переходного правительства предложил сформировать совместный комитет для обсуждения демаркации морских границ в регионе.

Руководитель греческого кабмина подчеркнул, что для стабилизации ситуации в Ливии необходимо вывести из страны иностранных наемников и отменить действие соглашений, которые противоречат международному праву.

Управление безопасности города Зувара заявило, что на территории населенного пункта похитили бригадного генерала Имада ад-Дина Масуда Абаза. Неизвестные напали на военного во время поездки для совершения предрассветной молитвы. Правоохранительные органы уже организовали розыскные мероприятия.

Рейс авиакомпании Buraq Air вынужденно приземлился в международном аэропорту Митига. Самолет, который направлялся из Бенгази в Тунис, незапланированно сел из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Председатель финансового комитета ливийского парламента Омар Тантуш заявил, что проект распределения государственного бюджета передали главе Палаты представителей Агиле Салеху. Ведомство в скором времени объявит дату заседания, на котором депутаты обсудят план реализации госказны.

Политический аналитик Халед Ат-Турджуман считает, что организация честных президентских выборов невозможна, пока иностранные наемники находятся на территории страны. Он призвал мировое сообщество повлиять на вывод сирийских боевиков.

Эксперт также отметил, что для проведения голосования 24 декабря 2021 года необходимо объединить регионы державы, поскольку только «всеобъемлющее примирение» обеспечит урегулирование ситуации.

Бывший посланник ООН в Ливии Гасан Саламе позитивно оценил разрешение кризиса в государстве. Он подчеркнул, что ситуация в стране сегодня намного лучше, чем два года назад.

По его мнению, прогресс произошел после заключения соглашения о введение постоянного режима прекращения огня и избрания переходного правительства. Также дипломат рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся, будучи главой миссии ООН.

Руководитель Высшей национальной избирательной комиссии Имад аль-Сайех встретился с посолом США в Ливии Ричардом Норландом. Переговоры прошли на территории Туниса.

Стороны обсудили грядущие президентские выборы. Дипломат поздравил ведомство с эффективным выполнением технических задач по организации голосования.

Ливийская компания по разведке и добыче нефти и газа Zallaf Oil планирует начать сотрудничество с китайской Chinese National Chemical Engineering Company. Организации намерены развивать партнерство в сфере энергетики и реализации природных ресурсов.

Представители предприятий уже обсудили необходимость обмена опытом в области инжиниринга и строительства. Североафриканское отделение приступило к выполнению отдельных проектов под контролем Пекина.

Министр образования Муса аль-Макриф заявил, что многие районы Ливии не обладают необходимой инфраструктурой для электронного обучения. Ведомство планирует создать исполнительный орган, который решит эту проблему. Политик также подчеркнул, что готов защищать права учителей и учеников.

Министр здравоохранения Али аль-Занати выступил против создания комитета по борьбе с COVID-19. По его словам, более эффективно противостояние пандемии в соответствии с законом № 106/1973. Это означает, что глава ведомства сам берет ответственность за решения по введению карантинных мер, профилактике заболевания и вакцинации.

