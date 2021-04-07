Свалку ампутированных конечностей нашли на территории промбазы в Иркутске

Иркутск, 7 апреля. Местные жители обнаружили кладбище ампутированных человеческих конечностей и органов на территории промышленной базы в микрорайоне Ново-Ленино.

Информацию о жуткой находке подтвердили в региональной прокуратуре. Как выяснилось, каждые два дня на базу приезжает автомобиль с человеческими органами из нескольких больниц Иркутска. Так называемые «Медицинские отходы класса Б» необходимо сжигать в специальной печи.

Промышленная база не предназначена для утилизации таких отходов и не снабжена специальным оборудованием. Горожане напуганы возможностью заразиться каким-либо заболеванием от неправильно хранящихся останков.

Роспотребнадзор Иркутской области заявил, что ранее не было жалоб на утилизирующую компанию. Делом заинтересовалась прокуратура Ленинского района.

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