Собчак не может достроить дом на Рублевке из-за кризиса и пандемии

Москва, 7 апреля. Известная телеведущая Ксения Собчак не может достроить дом, купленный в элитном поселке на Рублевке. Причиной стали кризис и пандемия коронавируса.

Знаменитость приобрела таунхаус в «Горках-8». Площадь апартаментов составляет 335 квадратных метров. По оценке дизайнера интерьеров Ирины Лукьяновой, в среднем дом как у журналистки стоит 40 миллионов рублей.

Звезда ТВ хотела заселиться еще минувшим летом. Но планы сорвали пандемия и кризис. Сейчас стройка дома заморожена.

По предположению некоторых журналистов, Собчак испытывает финансовые трудности. По мнению промоутера Алины Красной, свое безденежье телеведущая пытается ликвидировать за счет рекламных контрактов.

«Когда платят такие большие деньги за рекламу, Собчак готова разбирать у всех на виду даже внутрисемейные дела. А значит, с финансами у нее и правда сейчас не очень хорошо», — пояснила Красная в разговоре с Kp.ru.

Ксения Собчак говорила, что хочет построить дом так, чтобы в дальнейшем его не приходилось переделывать. Звезда планирует жить в нем вместе со своим мужем Константином Богомоловым.