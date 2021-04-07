ВВС Украины провели учения по уничтожению ЗРК С-300

Киев, 7 апреля. Военно-воздушные силы Украины провели двухдневные учения, в ходе которых отрабатывалось уничтожение зенитных ракетных комплексов С-300.

В маневрах были задействованы истребители Су-27 и МиГ-29. Летчики отрабатывали различные приемы по прорыву С-300 в простых и сложных погодных условиях.

В ходе первого этапа учений осуществлялось приведение воинской части в высшую степень боеготовности, после чего была начата практическая часть тренировки, в рамках которой экипажи истребителей выполняли разведку с целью обнаружения позиций С-300 и осуществляли прорыв системы противовоздушной обороны условного противника.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины объявил сборы подразделений территориальной обороны в южных районах страны. В ходе сборов украинские военные будут совершенствовать умения и практические навыки по защите государственной границы, а также охране и обороне определенных объектов. Особое внимание будет уделяться борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, передает «Утро.ру».