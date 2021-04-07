Эстафета огня ОИ-2020 отменена в Осаке из-за коронавируса

Осака, 7 апреля. Власти японской префектуры Осака приняли решение отменить эстафету олимпийского огня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Губернатор Осаки Хирофуми Есимура сообщил, что эстафета огня предстоящих летних Олимпийских игр отменена в Осаке. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 в префектуре. Так, по данным властей, за минувшие сутки в регионе зафиксировано более 800 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным суточным рекордом за все время пандемии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Турнир в столице Японии должен был пройти летом прошлого года, однако был перенесен из-за пандемии COVID-19. На ОИ-2020 не смогут присутствовать иностранные болельщики. Соответствующее решение приняли организаторы.