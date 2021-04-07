Шойгу по телефону обсудил со своим армянским коллегой урегулирование конфликта в НКР

Москва, 7 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу связался по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном, они обсудили ряд вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

Разговор прошел в телефонном режиме. Министры обороны обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, выполнение условий трехсторонних соглашений. Была затронута тема выполнения задач российскими миротворцами в регионе.

Шойгу и Арутюнян проводят регулярные телефонные беседы по обстановке в Нагорно-Карабхской Республике и попутно затрагивают другие вопросы, представляющие взаимный интерес для двух государств. Предыдущие разговоры дважды состоялись в марте, а также один раз в феврале.

Президент России Владимир Путин ранее провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.