Юбиляр Дронов признался, что без Клюева существование семьи «Ворониных» невозможно

Известный российский актер театра и кино Георгий Дронов признался ФАН, что свой день рождения широко отмечать, скорее всего, не будет, разве что в самом узком кругу.

Уроженец Москвы, которому в среду исполняется 50 лет, в эксклюзивном интервью рассказал, над чем сейчас работает и стоит ли ждать продолжение популярного телесериала «Воронины».

«Спасибо огромное за поздравления, особенно здоровья, — отметил Дронов. — В наше время, как ни крути, оно превыше всего. Отмечать юбилей не буду. Вообще!. А почему я должен праздновать его? Не могу объяснить свое желание... Ну, возможно, отмечу день рождения в каком-то уж совсем узком кругу. Широко отмечать не хочу».

Собеседник ФАН также раскрыл подробности того, над чем работает на данный момент.

«Сейчас снимаем вторую часть «Макарова» (сериал «Девушки с Макаровым», который показывает телеканал ТНТ. — Прим. ФАН), скоро выходит продолжение этого проекта, — сказал Дронов. — Насчет театра. Вот за пандемию была одна премьера. Сейчас репетирую еще два спектакля. Так что, в принципе, работы много».

Актер пояснил, что речь идет об антрепризных проектах. В академическом театре он, как признался, не служит, и возвращаться туда пока не планирует.

Заодно собеседник заверил, что продолжения телесериала «Воронины», который шел на канале СТС, ждать не приходится.

«Нет, не будет, — заявил он. — Позади 10 прекрасных лет... К тому же мы остались без одного из самых главных и объединяющих персонажей в исполнении нашего любимого Бориса Владимировича Клюева. Без него существование семьи Ворониных просто невозможно. Потому что мы были одним целым…»

Георгий Дронов родился 7 апреля 1971 года в Москве. В 1992-м окончил Московский государственный институт культуры (факультет режиссуры), через 4 года — Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (актерский факультет).

Затем он работал в театре «На Юго-Западе», Государственном академическом Малом театре и в «Независимом театральном проекте».

Дронов стал известен после главной роли в сериале «Саша+Маша», но широкая популярность пришла к нему после многосерийного проекта «Воронины», который снимался с 2009 года.

Также в активе актера фильмы и телесериалы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «И все-таки я люблю», «Пляж», «Пляж. Жаркий сезон», «Синдром Феникса» и другие.

В конце ноября прошлого года Георгий Дронов признался в финансовых проблемах.