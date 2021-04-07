Всемирный день здоровья: советы Геннадия Онищенко по правильному питанию

Всемирный день здоровья празднуется ежегодно 7 апреля. Праздник отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку 7 апреля 1948 года был принят устав этой организации.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поздравил жителей страны с этим праздником и рассказал, чему нужно уделить особое внимание в этот день.

Почему физическая активность — это важно. Рассказывает Геннадий Онищенко

Всемирный день здоровья, учрежденный по решению ВОЗ, призван напомнить о важности физического и душевного здоровья прежде всего через призму необходимости своевременной профилактики заболеваний. Это праздник каждого, кто заботится о себе. Уверен, на фоне пандемии COVID-19 сегодня большинство россиян стали относиться к своему здоровью внимательнее, чем раньше.

Каждый год — это традиция Всемирного дня здоровья — ВОЗ обращает внимание на самые важные составляющие здоровья на данный момент. Режим ограничений и изоляции во время подъема заболеваемости COVID-19 резко ограничил естественную нагрузку населения многих стран, в том числе России.

Поэтому логично, что именно физическая активность является в 2021 году главной темой Всемирного дня здоровья. Отмечу сразу, между физической активностью и физическими упражнениями, которые мы делаем по утрам или в течение дня, не стоит ставить знак равенства. Упражнения, зарядка, физкультура — это лишь часть физической активности.

Под физической активностью нужно понимать любые телодвижения, требующие сокращения мышц и, следовательно, затрат энергии. Недостаточная нагрузка является одной из причин многих неинфекционных заболеваний, в том числе новообразований, болезней эндокринной системы, сердечно-сосудистых заболеваний.

Отсутствие физической активности, наряду с перечисленными группами заболеваний, является четвертой по значимости причиной смертности населения. При этом чаще всего малоподвижные люди подвергают себя риску преждевременной смерти вполне сознательно.

Что такое физическая активность? Это ходьба, танцы, игры, спорт и так далее. Все, что вам нравится, что подходит лично вам. Но для того, чтобы эту активность сохранять, нужно следовать определенным правилам, в первую очередь касающимся питания. Об этом поговорим подробнее.

Как сделать питание здоровым. Советы Геннадия Онищенко

Физическая активность тесно связана с едой. Неправильное питание, патологические привычки в питании оказывают серьезное отрицательное влияние на здоровье. Среди патологических привычек могу назвать нерегулярное, неправильное по составу и избыточное питание, привычка наедаться перед сном и так далее. К сожалению, все это достаточно широко распространено. Именно из-за этих привычек возрастает число случаев ожирений. Ожирение среди подростков в мире возросло на 50%, а ведь в этом возрасте — это фактически уже полноценное эндокринное заболевание.

Чтобы этого избежать, нужно соблюдать простые, но важные правила здорового питания.

В первую очередь у человека должен быть здоровый энергообмен. Нужно потреблять такое количество калорий, которое соответствует вашим энергозатратам, то есть вашей двигательной физической активности.

Структура питания — это тоже важно. Нужно отдавать предпочтение продуктам с ненасыщенными жирами — это рыба, а также семена льна, орехи, кунжутное и льняное масло и так далее. Предпочтительнее, чтобы пища была богата жирами неживотного происхождения, это в частности относится к православным, которые соблюдают пост.

Советую также исключить из своего рациона трансжиры, которыми изобилует фаст-фуд и так называемая «мусорная еда», а вместо этого увеличить потребление фруктов, овощей, бобовых, уже упомянутых орехов, злаков. Нужно ограничить потребление сахара и соли, я вообще рекомендую отказаться от этих продуктов, которых и так достаточно в пище.

Кроме того, а для нашей страны это особенно актуально, нужно помнить о важности профилактики йододефицита. Для этого нужно использовать для приготовления пищи только йодированную соль, а в рационе должны быть богатые йодом продукты, в том числе морепродукты, морская капуста и так далее.

Не надо также забывать о полноценном сне, это тоже важная составляющая здоровья.

Если мы все будем соблюдать эти простые правила, или хотя бы задумаемся на эту тему во Всемирный день здоровья, уже этим мы сделаем большой вклад в собственное здоровье. А здоровье нации, здоровье всех россиян складывается из здоровья каждого их нас.

В сегодняшний праздник желаю всем хорошего настроения и советую сделать все, чтобы сохранить здоровье на радость не только себе, но и своим близким.